バブリーキャラでおなじみの平野ノラさんは、元汚部屋出身だった過去から一転、片付け本を出すほどの達人に。そんなノラさんですが、「人生の第7次片付け」を経て、新居への引っ越しを完了。とことんものと向き合うことで、過去最少のクローゼットに！今月47歳を迎えるノラさんが、手放すことで得た気づきをつづってくれました。300点以上のものを手放して得たものやっぴー！秋めいて謎めいてノラです。【写真】ノラさんの新居