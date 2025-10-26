2026年1月1日（木・元日）より全国ロードショーとなる、「マクロス」シリーズ河森正治、初のオリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』。場面写真が公開された。 「マクロス」シリーズ、「アクエリオン」シリーズなど独創的なビジュアルと世界観が特徴的な数々のヒットアニメを手掛け、最近は大阪・関西万博でテーマ事業プロデューサーを務めたことも話題となっているアニメ監督・河森正治の初オリジナル劇場長編アニ