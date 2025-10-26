【迷宮のしおり】逃げ戸惑う栞と暴走するSHIORI！ 場面写真が大量に公開
2026年1月1日（木・元日）より全国ロードショーとなる、「マクロス」シリーズ河森正治、初のオリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』。場面写真が公開された。
「マクロス」シリーズ、「アクエリオン」シリーズなど独創的なビジュアルと世界観が特徴的な数々のヒットアニメを手掛け、最近は大阪・関西万博でテーマ事業プロデューサーを務めたことも話題となっているアニメ監督・河森正治の初オリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』が2026年１月1日（木・元日）に公開となる。
『迷宮のしおり』は河森作品の特徴である「歌」「SF」に、誰もが共感できる「スマートフォン」あるあるを組み合わせ、エモーショナルな異世界青春脱出劇として描きだし、新たなフィールドへと挑む。
スマホの世界に迷い込んだ主人公・前澤栞を演じるのは、世界的人気を誇る「新しい学校のリーダーズ」のメインヴォーカル、SUZUKA。彼女は今回が声優初挑戦で、栞と、現実世界に現れたもう一人のSHIORIを見事に演じ分ける。
また、スマホの中の世界で出会うウサギのスタンプ・小森を、数々の劇場映画やドラマに出演し、俳優としても活躍する原田泰造が熱演。さらに、栞の幼馴染である希星（きらら）を伊東蒼が、クラスメイトで栞に想いを寄せる少年・山田を齋藤潤が演じる。今後の活躍が期待される若手俳優二人の演技にも注目だ。
そして、スマホと人間の脳を直接つなぐ研究者であり、若き天才起業家・架神傑（かがみ すぐる）を舞台やミュージカルなどで活躍し、2025年の「timelesz project -AUDITION-」でtimeleszに新加入した寺西拓人が演じ、声優として初出演を果たす。
このたび、本作より場面写真が公開された。
公開された場面写真では、異世界に迷い込んだ栞が何かに追われながら必死に走り抜け、うさぎのスタンプ小森と何かに対峙したり奮闘する中、 ”もうひとりのSHIORI” は煌々と光る観覧車を背景に傑とホテルの一室で携帯をかざし何かの準備を進め、多数のスクリーンの前で意気揚々とした姿を見せたりと、現実世界で大暴れ！ 不敵な笑みを浮かべる傑、 ”いいね” ポーズで天真爛漫な笑顔を見せる希星、必死に誰かと電話する山田など他の登場人物の姿も明らかになる中、割れたスマホが乱立する横浜の地で戦うロボット2体の正体とは……！？
河森監督初のオリジナル劇場長編アニメーションとなる本作の全貌もいよいよ明らかに！ 2026年最初の注目作となる本作の続報にぜひご期待ください！
＞＞＞公開された場面カットをすべてチェック！（写真12点）
（C）『迷宮のしおり』製作委員会
「マクロス」シリーズ、「アクエリオン」シリーズなど独創的なビジュアルと世界観が特徴的な数々のヒットアニメを手掛け、最近は大阪・関西万博でテーマ事業プロデューサーを務めたことも話題となっているアニメ監督・河森正治の初オリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』が2026年１月1日（木・元日）に公開となる。
『迷宮のしおり』は河森作品の特徴である「歌」「SF」に、誰もが共感できる「スマートフォン」あるあるを組み合わせ、エモーショナルな異世界青春脱出劇として描きだし、新たなフィールドへと挑む。
スマホの世界に迷い込んだ主人公・前澤栞を演じるのは、世界的人気を誇る「新しい学校のリーダーズ」のメインヴォーカル、SUZUKA。彼女は今回が声優初挑戦で、栞と、現実世界に現れたもう一人のSHIORIを見事に演じ分ける。
また、スマホの中の世界で出会うウサギのスタンプ・小森を、数々の劇場映画やドラマに出演し、俳優としても活躍する原田泰造が熱演。さらに、栞の幼馴染である希星（きらら）を伊東蒼が、クラスメイトで栞に想いを寄せる少年・山田を齋藤潤が演じる。今後の活躍が期待される若手俳優二人の演技にも注目だ。
そして、スマホと人間の脳を直接つなぐ研究者であり、若き天才起業家・架神傑（かがみ すぐる）を舞台やミュージカルなどで活躍し、2025年の「timelesz project -AUDITION-」でtimeleszに新加入した寺西拓人が演じ、声優として初出演を果たす。
このたび、本作より場面写真が公開された。
公開された場面写真では、異世界に迷い込んだ栞が何かに追われながら必死に走り抜け、うさぎのスタンプ小森と何かに対峙したり奮闘する中、 ”もうひとりのSHIORI” は煌々と光る観覧車を背景に傑とホテルの一室で携帯をかざし何かの準備を進め、多数のスクリーンの前で意気揚々とした姿を見せたりと、現実世界で大暴れ！ 不敵な笑みを浮かべる傑、 ”いいね” ポーズで天真爛漫な笑顔を見せる希星、必死に誰かと電話する山田など他の登場人物の姿も明らかになる中、割れたスマホが乱立する横浜の地で戦うロボット2体の正体とは……！？
河森監督初のオリジナル劇場長編アニメーションとなる本作の全貌もいよいよ明らかに！ 2026年最初の注目作となる本作の続報にぜひご期待ください！
＞＞＞公開された場面カットをすべてチェック！（写真12点）
（C）『迷宮のしおり』製作委員会