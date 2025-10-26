「グラタン」というと、つくるのが大変というイメージがありますが、ホワイトソースなしでもおいしくつくれるんです！教えてくれたのは、ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさん。材料を入れるだけの、簡単「ジャガイモのグラタン」のレシピを紹介してくれました。ホワイトソース不要、材料を入れて焼くだけ！とても簡単なのに、とてもおいしいジャガイモのグラタンです