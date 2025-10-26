突然ですが、「アセアン」が何の略か知っていますか?日本語で9文字です！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「東南アジア諸国連合」でした！東南アジアの国々が、政治・経済・安全保障・文化などの分野で協力し合うために結成された地域機構。加盟国は以下の10か国です。インドネシア／マレーシア／フィリピン／シンガポール／タイ／ブルネイ／ベトナム／ラオス／ミャンマー／カンボジア1967年に設立されて、現在ではアジ