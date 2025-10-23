吉野川市の川田八幡神社で10月22日、秋祭りがおこなわれ、名物の「暴れ屋台の石段上り」が披露されました。氏子たちの勇敢な姿と、祭りに熱中する2人の高校生に注目です。 ふりしきる雨。そんな中、執り行われた吉野川市川田八幡神社の秋祭り。江戸時代から続く「暴れ屋台の石段上り」が名物の伝統の祭りです。 屋台を担ぐのは、各地元の氏子たちですが、人口減少や高齢化により全盛期には14台あったとされる屋台も、現在は