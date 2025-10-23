県立中央病院を拠点とするドクターヘリが、整備士不足のため運航を休止します。期間は11月4日から5日間で、運航休止は2025年3回目です。県によりますと、この間の出動要請には、近県のヘリで対応します。関西広域連合は国土交通省などに対し、ドクターヘリの安定した運航を求める緊急要望を行っています。