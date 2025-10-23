近年、音楽家・渋谷慶一郎が傾注しているアンドロイド・オペラ『MIRROR』が、サントリーホールにて11月5日（水）に開催される。今回特筆すべきは、アンドロイド・マリアと名付けられた人型ロボットが初めてステージに立つ点だ。サントリーホールでのデビュー公演を控えたアンドロイド・マリアに、みずからの声と記憶を通じて「その存在の意味」を問いかけることについて“訊いた”。