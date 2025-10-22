今年8月の記録的な大雨を受けて、熊本県は、宇城市と天草市に被災者生活再建支援法を適用すると発表しました。 【写真を見る】8月の大雨被害 宇城市と天草市に「被災者生活再建支援法」を適用熊本 今年8月の大雨では、宇城市で348戸、天草市では466戸の住宅に被害が出ました。※9月25日時点 これを受けて県は、宇城市と天草市について、被災者生活再建支援法を適用すると発表しました。 これにより、宇城市と天草市の被災者