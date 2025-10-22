「立ちんぼをするか風俗で働くか選べ」警視庁保安課は10月15日、東京都・池袋のガールズバーの女性従業員に売春をさせたとして、店長の鈴木麻央耶容疑者（39）と田野和彩容疑者（21）を売春防止法違反（管理売春）の疑いで逮捕したと発表した。警察の調べによると２人は５月から７月ごろに従業員女性をガールズバーの店内で寝泊まりさせ、新宿・歌舞伎町の大久保公園周辺で売春をさせた疑いがもたれている。鈴木容疑者は現在、容疑