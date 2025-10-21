災害について学んでもらおうと10月21日、日本赤十字社の支援団体が、幼稚園へ防災に関する教材を贈りました。教材を贈ったのは、日本赤十字社の支援団体・県赤十字有功会です。21日に贈呈式が行われ、川島周副会長が鳴門教育大学附属幼稚園の園児に、防災に関する教材を手渡しました。この教材「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん！」は、子どもたちに災害時に発生する危険と、正しい行動について自ら考える力を育むことを目