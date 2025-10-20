TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』の第3期が制作決定、2026年放送開始であることが発表された。あわせてティザービジュアル、第3期決定PV、新ヒロイン・伊院知与とナディーのキャラクタービジュアルも公開された！また、10月20日には『100カノRADIO』が生配信される！☆PVカットやキャラクタービジュアルなどをチェック！（写真7点）＞＞＞『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』は『週刊ヤングジャンプ』