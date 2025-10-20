有名投資家などになりすまし、徳島市に住む60代の男性から現金4000万円を騙し取ったとして、県警は10月20日、男2人を詐欺の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、住居不定無職の34歳の男と、愛知県名古屋市の無職の55歳の男です。警察によりますと、2人は2024年3月、有名投資家や投資会社のスタッフになりすまし、徳島市の60代男性に対して複数回にわたり投資名目の嘘のラインメッセージを送り、現金4000万円を騙し取った詐