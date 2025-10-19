ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念した新コレクションが、ディズニーストア店舗で10月24日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して10月21日（火）より順次発売される。＞＞＞『トイ・ストーリー』の公開30周年記念の新コレクションをチェック！（写真8点）ディズニーストアから、『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念