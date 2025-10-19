【ディズニーストア】『トイ・ストーリー』公開30周年！ ウッディやバズがパーティーコスチュームで大集合！
ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念した新コレクションが、ディズニーストア店舗で10月24日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して10月21日（火）より順次発売される。
ディズニーストアから、『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念して、お祝いにふさわしい新コレクションが登場。おめかししたおもちゃたちがパーティーを楽しむ様子を描き起こしたセレブレーションアートの特別なコレクションだ。マイクを手にみんなを盛り上げているようなウッディをはじめ、キャラクターたちのにぎやかな姿に注目！
ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーン、マスコットには、レックス、エイリアン、ロッツォなど、作品を彩るキャラクターが勢揃い。手作りの王冠やリボン、ガーランドなど、パーティーデコレーションを身につけている。
さらに、ポーチやエコバッグ、クッションにもなるブランケットといったライフスタイル雑貨から、ハットなどのファッションアイテムまで幅広く展開。いつでもどこでも、キャラクターたちの仲良しな姿に思わず笑顔になれるアイテムが揃っている。
さらに、シークレットアイテムからはタッセル付きストラップが登場。ウッディ、バズ・ライトイヤーのほか、ボー・ピープ、レックス、エイリアン、ジェシー、ロッツォの全7種だ。
そして、オーダーメイドシリーズD-Madeに、『トイ・ストーリー』公開30周年を記念したアートが登場。さらに、数量限定で記念ロゴの刺しゅう入り商品も購入できる。こちらは、ディズニーフラッグシップ東京 D-Madeのラボ、ディズニー公式オンラインストアにて、10月21日（火）〜12月19日（金）の販売。
また、ディズニー公式オンラインストアの「ハピリクファクトリー」から、スーパービッグサイズのスリンキー・ドッグのだきまくらが登場。ぐっすり眠る愛らしい表情で、おうちでのリラックスタイムにぴったり。全長約140cmで大人でもしっかりと抱きつけるサイズ感だ。詳細は、ディズニー公式オンラインストアよりご確認ください。
