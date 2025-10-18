¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Æ£°æÎ´¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¢Ãë12»þ55Ê¬¡Ë¡£10·î19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢30ºÐ°ã¤¤¤ÎºÐ¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£25ºÐÇ¯¾å¤ÎÍ§¿Í¤ÎÊì¤È·ëº§¤·¤¿¸µµð¿Í¥Ú¥¿¥¸¡¼¥Ë¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÎÇ¯Îðº¹¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¯¥Þ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×30ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¤ÈÉ×¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÉ×¤ÏMCÆ£°æÎ´¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î53ºÐ¡£ºÊ¤ÏMC°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¤è¤ê2ºÐ²¼¤Î24ºÐ¤À¡£2¿Í¤¬Êë¤é¤¹