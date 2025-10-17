妻がいる部下職員と10回以上ラブホテルに通った群馬県前橋市の小川晶市長（42）が10月17日、辞職をしないと表明した。市内の中高生からは市長の名が書かれた表彰状はいらないとの声が出る中、支持者は「市民の声」を聴いた形をつくるため、参加者の身元を確認する対話集会をマスコミ排除で開催。その場で市長は、議会に失職させられても出直し市長選に出る考えまで口にし、市のトップの座を絶対に明け渡さない考えをアピール