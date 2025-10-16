ヨハネス・ロバーツが監督・脚本を手がけ、トロイ・コッツァー、ジョニー・セコイヤらが出演する映画『PRIMATE』が、邦題を『おさるのベン』として、2026年2月20日より全国公開されることが決まった。併せて、海外版予告編が解禁となった。【動画】身近な恐怖に震える、究極の密室パニックシチュエーションスリラー『おさるのベン』海外版予告本作は、愛する家族ペットが突然ひょう変する恐怖を描く、密室パニックシチュエー