「Can★Do」をはじめとする100円ショップに、任天堂の人気ゲーム『星のカービィ』のエイコーオリジナル商品「インテリアミニフィギュア」第三弾がやってくる。『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親しまれているキャラクター。まん丸ピンクの主人公、カービィが40種類以上のコピー能力を使いこなし「強くてかわいい」唯一無二の魅力で年代や性別を問わず幅広いファンに支持さ