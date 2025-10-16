【星のカービィ】「Can★Do」など100円ショップにインテリアフィギュアがやってくる♪
「Can★Do」をはじめとする100円ショップに、任天堂の人気ゲーム『星のカービィ』のエイコーオリジナル商品「インテリアミニフィギュア」第三弾がやってくる。
『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親しまれているキャラクター。
まん丸ピンクの主人公、カービィが40種類以上のコピー能力を使いこなし「強くてかわいい」唯一無二の魅力で年代や性別を問わず幅広いファンに支持されている。
そのキャラクターの可愛らしさから、『星のカービィ』はフィギュアやコラボグッズ、テーマカフェなど様々なコンテンツでも大人気。
このたび、「Can★Do」をはじめとする100円ショップにて、そんな人気キャラクター『星のカービィ』の可愛いフィギュアが新たに登場する。
今回リリースされるエイコーオリジナル商品「インテリアミニフィギュア（インミニ）」は、本弾第3弾となる人気アイテム。
ラインナップは「星のカービィ インテリアミニフィギュア3（カービィ）／全4種」と「星のカービィ インテリアミニフィギュア3（ワドルディ）／全2種」がラインナップ。
大きさは約H3.5cmとミニサイズなので、集めて並べて飾るのがおすすめ。カービィとワドルディを並べたり、玄関やデスクなどにちょこんとさり気なく置いておくだけでも可愛いこと間違いなしです♪
（C）Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
※「インミニ」は株式会社エイコーの商標または登録商標です。
『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親しまれているキャラクター。
まん丸ピンクの主人公、カービィが40種類以上のコピー能力を使いこなし「強くてかわいい」唯一無二の魅力で年代や性別を問わず幅広いファンに支持されている。
このたび、「Can★Do」をはじめとする100円ショップにて、そんな人気キャラクター『星のカービィ』の可愛いフィギュアが新たに登場する。
今回リリースされるエイコーオリジナル商品「インテリアミニフィギュア（インミニ）」は、本弾第3弾となる人気アイテム。
ラインナップは「星のカービィ インテリアミニフィギュア3（カービィ）／全4種」と「星のカービィ インテリアミニフィギュア3（ワドルディ）／全2種」がラインナップ。
大きさは約H3.5cmとミニサイズなので、集めて並べて飾るのがおすすめ。カービィとワドルディを並べたり、玄関やデスクなどにちょこんとさり気なく置いておくだけでも可愛いこと間違いなしです♪
（C）Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
※「インミニ」は株式会社エイコーの商標または登録商標です。