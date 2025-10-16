ナ・リーグチャンピオンシップシリーズ第2戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点でメジャー初完投をマークし、チームを5-1の勝利に導いた。5回にはデーブ・ロバーツ監督がベンチを飛び出し、マウンドに向かったシーンも。視聴者も気になったこの場面を、試合後会見で自ら説明した。2-1の5回1死の場面。9番オルティスに