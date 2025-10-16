美波町由岐地区の民宿で、2025年も新鮮なイセエビをぜいたくに使った恒例の創作料理が作られ、期間限定で楽しめます。創作料理は、美波町商工会女性部が、特産のイセエビをPRしようと考案しました。コースは2種類で、どちらのメニューにも、イセエビのプリプリとした触感と甘みが味わえるお造りや、大根やシメジなどが入った釜めしに味噌汁、それに旬の地魚の刺身など5品が並びます。全9品の「伊勢エビまつり」では、