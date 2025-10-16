ＤｅＮＡは１６日、ダヤン・ビシエド内野手が羽田発の航空機で帰国したことを発表した。ビシエドは今季７月に入団し、４３試合に出場、打率・２５９、２本塁打。９月３０日のヤクルト戦で試合中に負傷し、翌１０月１日に「左半腱筋肉離れ」で登録抹消されており、ＣＳでの復帰は絶望的となっていた。ビシエドは球団を通じ、次のようにコメントした。「また日本でプレーができる機会を与えてもらい、とても感謝しています。