日本サッカー協会（JFA）は15日、U-22日本代表が11月14日（金）にイングランド・ドンカスターでU-20イングランド代表と対戦することが決定したと発表した。また、11月17日（月）にはイングランド・プレミアリーグ所属のAFCボーンマスとトレーニングマッチを行うこともあわせて発表されている。日本は「U-22代表」、イングランドは「U-20代表」となっているが、JFAによれば両チームとも2005年生まれ以降のロサンゼルス五輪世代にな