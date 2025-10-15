ライオン株式会社は、衣料用柔軟仕上げ剤『ソフラン アロマリッチ』シリーズを、「アロマブースト技術」を採用しリニューアルするとともに、新香調『ソフラン アロマリッチ レイラ』を2025年10月15日(水)より発売する。また、『ソフラン アロマリッチ』シリーズの新アンバサダーに広瀬すずさんが就任し、広瀬さんが出演する新TVCM「ソフラン アロマリッチ隠しきれない香福篇」を2025年10月15日(水)より順次放映開始した。(＊1)同