鳴門市で今、約5万本のコスモスが色とりどりの花を咲かせ始めています。鳴門市鳴門町の鳴門ウチノ海総合公園では、約2000平方メートルの花畑にコスモスとキバナコスモス、あわせて約5万本が植えられています。朝晩、ようやく秋の気配が感じられるようになってきた今、花畑ではピンクや白、黄色やオレンジなど、色とりどりのコスモスが花を咲かせ始めています。これらのコスモスは、鳴門市から管理を委託されている「鳴門市花