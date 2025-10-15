『薬屋のひとりごと』アニメ放送2周年となる10月22日（水）に、最新情報を解禁する《2周年記念PV》が18時に公開される。また、来年8月に開催されるスペシャルイベントのチケット最速先行受け付けが開始された。後宮を舞台に「毒見役」の少女が、様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフ