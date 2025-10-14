人気漫画『SAKAMOTO DAYS』ついに、実写映画化！このたび新キャスト情報として、坂本太郎と行動をともにするエスパー能力者・朝倉シン役を高橋文哉が演じることが発表！高橋文哉演じる朝倉シンの姿が垣間見える特報映像が到着した。2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始し、現在までに単行本は23巻刊行、 全世界累計発行部数がデジタル版を含め1500万部を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『S