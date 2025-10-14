2025年4月から9月までの上半期の県内の企業倒産は34件と、2000年度以降で最も多かったことが、民間の信用調査会社のまとめで分かりました。帝国データバンク徳島支店によりますと、9月の県内の倒産件数は6件で、8カ月連続で5件を超える倒産が続いています。負債総額は5億7000万円で、前の月より9000万円少なく、2か月連続で減少しました。業種別では建設業が3件で最多でした。また、2025年4月から9月までの上半期の倒産は34