ぬいぐるみの起き上がりこぼし「ぬいコロン」の新シリーズとして、「わんコロン」「にゃんコロン」が発売。＞＞＞「わんコロン」「にゃんコロン」ラインナップをチェック！（写真4点）「わんコロン」はミニチュアシュナウザー、ビション・フリーゼ、シーズー、ヨークシャー・テリアの全4種、「にゃんコロン」はハチワレ、黒猫、三毛猫、アメリカンショートヘアの全4種。手のひらサイズで持ち運びやすく、お部屋に飾るのはもちろん