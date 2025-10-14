手のひらサイズの癒しグッズ！ 「わんコロン」「にゃんコロン」が登場
ぬいぐるみの起き上がりこぼし「ぬいコロン」の新シリーズとして、「わんコロン」「にゃんコロン」が発売。
＞＞＞「わんコロン」「にゃんコロン」ラインナップをチェック！（写真4点）
「わんコロン」はミニチュアシュナウザー、ビション・フリーゼ、シーズー、ヨークシャー・テリアの全4種、「にゃんコロン」はハチワレ、黒猫、三毛猫、アメリカンショートヘアの全4種。
手のひらサイズで持ち運びやすく、お部屋に飾るのはもちろん、ぬい活にもぴったり！ 起き上がりこぼしなので倒れてもコロンッと起き上がります。ぬいぐるみのムニムニした触感もキュートなポイントだ。
アイアップ公式オンラインストアでは、「わんにゃんの日」にあわせて10月12日（日）より先行予約を開始いたします。あわせて、かわいい「わんコロン」と「にゃんコロン」の日常を切り取った専用Instagramアカウント（@wan_nyan_koron）およびランディングページも同日ローンチする。
ランディングページやSNSでは、毎月季節に合わせたオリジナル壁紙（スマートフォン向け）の無料配布も予定している。
その後、11月中旬ごろ一部店舗で先行発売、12月中旬ごろに全国で販売予定。
