ÈþÇÈÄ®¤ÎÀÖ¾¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢200Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¡Ö¿áÅû²Ö²Ð¡×¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¡¢»á»Ò¤é¤¬²Ð²Ö¤òÁ´¿È¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²ÈÆâ°ÂÁ´¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÇÈÄ®¡¦ÀÖ¾¾¿À¼Ò¤Î¡Ö¿áÅû²Ö²Ð¡×¤Ï¡¢¼¡¤ÎÇ¯¤ÎË­ºî¤È²ÈÆâ°ÂÁ´¤òµ§´ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸©¤ÎÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ö²Ð¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Î¥°¥ëー¥×¤¬¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï10ÁÈ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿áÅû¤«¤é¿á¤­½Ð¤¹²Ð²Ö¤Ï¹â¤µ10¥áー¥È¥ë¤Ë¤âÃ£¤·¡¢»á»Ò¤é¤Ï²Ö²Ð¤Î¼þ¤ê¤ò¡Ö¤Ç¤­¤¿¤ó¡¢¤É¤·¤¿¤ó¡×¤Î³Ý¤±