¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¼Ö¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤¨～¤Ê¤¡¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬10·î13Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤¨～¤Ê¤¡¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ï¡¢Í¢Á÷¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤¬³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¥¢¥¹¥Æ¥£¤È¤¯¤·¤Þ¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥È¥«ー¤ä¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ¯¤¯¼Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Ä«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤é¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4¥È¥ó¥È¥é¥Ã