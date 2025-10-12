ブルワーズとの対戦成績は0勝6敗ドジャースは13日（日本時間14日）から敵地でブルワーズとリーグ優勝決定シリーズを戦う。今季、両リーグ最高勝率の.599を記録したチームはドジャースが0勝6敗と苦手にした相手でもある。NHKの解説を務めた元ロッテ監督の井口資仁氏も「ドジャースは勝ってないんですよね」と懸念していた。ブルワーズはこの日、カブスと地区シリーズ第5戦に3-1で勝利。初回にコントレラスのソロで先制した。2回