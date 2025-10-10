2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。2020年1月12日に奇跡のTVアニメ放送を果たし、ファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとして続編の制作が決定。そしてこのたび、ショッキングかつ、カオスでポップなキービジュアルが公開。2026年春に全世界ほぼ同時配信が決定した。続編配信が待望される中、このたびキービジュアルが公開された。第1シーズンに引き続き、キャラクターデザインを担当され