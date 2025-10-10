【ドロヘドロ】キービジュアル公開！ 2026年春に全世界ほぼ同時配信決定
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。2020年1月12日に奇跡のTVアニメ放送を果たし、ファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとして続編の制作が決定。そしてこのたび、ショッキングかつ、カオスでポップなキービジュアルが公開。2026年春に全世界ほぼ同時配信が決定した。
続編配信が待望される中、このたびキービジュアルが公開された。第1シーズンに引き続き、キャラクターデザインを担当される岸友洋による描き下ろしだ。
魔法使いの魔法によりトカゲの顔にされてしまったカイマンの半身が人体模型のように、内臓が丸見えになっていたり、肉吊りフックに魔法使いたちのマスクが掛かっているなどといった、ショッキングな要素もありながらも、ちょっと気の抜けたカイマンの表情や、どこかにぎやかでポップさが加味され、ドロヘドロらしい ”カオス” なビジュアルとなっている。
さらに、配信時期が2026年春に決定。全世界ほぼ同時配信となる。
公開となったビジュアルのごとく、ショッキングでスタイリッシュかつ、コミカルさが織り交ざる、「混沌」な世界観を、前作と引き続き、林祐一郎監督とMAPPAが作り出す本作、続報にも乞うご期待。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
