全国のニュースでもお伝えしましたが、公明党は10月10日、1999年以来続いた自民党との連立政権から離脱する方針を決めました。県内でも驚きをもって受け止められたこのニュース、街の人の反応です。（街の人は）「自民党といったら、自民党の意見を聞かないといけなくなるから、独自性がなくなるから離れてもいいと思う」（街の人は）「高市さんがなったばっかりなので、高市さんでしばらく続いてほしい」（街の人は）