米国大豆協会はこのほど、「今年5月以降、中国は米国産大豆の購入を中止した。米国内では大豆収穫期に入ることに伴い、販売の落ち込みによって、農家は巨額の経済損失に直面している」と明らかにしました。大豆は米国の農業および農産物の輸出にとって極めて重要です。米国農務省のデータによると、2024年、大豆の輸出額は245億8000万ドルで、農産物輸出額の14％を占めており、米国農産物輸出のトップになったことが分かりました。