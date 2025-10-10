第1打席は三飛、第2打席はエラーで出塁【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1、2打席は“天敵”クリストファー・サンチェスの前に封じられた。調子の上がらぬ打撃。ベンチではフレディ・フリーマン内野手と何やら話し込む場面があった。まさかの不振だ。ワイルドカードシ