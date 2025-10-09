10月5日までの1週間に、県内の指定医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は205人で、6週連続で減少しました。一方、県は小さな子どもを中心に「りんご病」の感染が増えているとして、注意を呼び掛けています。県によりますと、10月5日までの一週間に、県指定34の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は、前の週より55人減り205人でした。1医療機関当たりの平均は6.03人で、県は独自に定めた注意喚起メッセ