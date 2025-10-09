2025年12月5日（金）に公開となる映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』場面写真が到着！”守るための闘い” を繰り広げる、正義の不良たちの ”決意の瞬間” が垣間見えるアツい１シーンをご覧あれ。☆公開された場面カットをまとめてチェック！（写真8点）＞＞＞『WIND BREAKER』は、2021年にマガジンポケットで連載が開始されると、若い世代を中心に大きな反響を集め、翌年には「全国書店員が選んだおすすめコミック2022