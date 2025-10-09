映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』迫力のシーン満載！劇中カットが一挙解禁
2025年12月5日（金）に公開となる映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』場面写真が到着！ ”守るための闘い” を繰り広げる、正義の不良たちの ”決意の瞬間” が垣間見えるアツい１シーンをご覧あれ。
☆公開された場面カットをまとめてチェック！（写真8点）＞＞＞
『WIND BREAKER』は、2021年にマガジンポケットで連載が開始されると、若い世代を中心に大きな反響を集め、翌年には「全国書店員が選んだおすすめコミック2022」受賞、24年には待望のTV アニメ化を果たし各配信サービスで視聴ランキング上位を席巻し、25年4月期には早くもTVアニメ第2期が放送され、連載開始からわずか4年で累計発行部数800万部を突破した大人気漫画。
舞台化、ゲーム化とその人気ぶりがますます加速を続ける、まさに今最もアツい注目を集める本作がついに実写映画化！
監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎、脚本は『ハケンアニメ！』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が務める。
街を守る正義の不良軍団＜防風鈴＞キャストに主演・水上恒司をはじめ今、最も勢いに乗る若手俳優陣が大集結！
ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた風鈴高校1年・桜遥役に水上恒司、桜を真っ先に慕い、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦役に木戸大聖、頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルで右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役に綱啓永、風鈴高校のてっぺんである梅宮一を崇拝する荒くれものの杉下京太郎役に、本作が本格演技初挑戦となるBE：FIRST のJUNON。
風鈴高校3 年で四天王の1人、防風鈴きっての武闘派・柊登馬役に中沢元紀、風鈴高校のてっぺんを意味する総代を務める梅宮一役に上杉柊平が参戦。
風鈴高校がある東風商店街の一角に店を構える「喫茶ポスト」で働き、桜たちを日々見守る喫茶店員・橘ことは役に八木莉可子。
街を守る不良軍団＜防風鈴＞を狙う＜獅子頭連＞の頭取である兎耳山丁子役に山下幸輝、＜獅子頭連＞の副頭取で、兎耳山に忠実なナンバー2の十亀条役に濱尾ノリタカの出演が決定。
主題歌は、杉下役を務めるJUNONが所属するダンス＆ボーカルグループBE：FIRSTの『Stay Strong』。
プロデューサーにはSKY-HIとYaffleという最強の布陣を迎え、さらにJUNON自身も作詞に参加。拳を握る熱い男たちの想いを真っ直ぐに叩きつけるこの楽曲が、映画の熱気を頂点へと導く！
豪華キャスト陣が演じるメインキャラクターたちや、胸熱のドラマ、迫力のアクションを切り取った場面写真が到着！
なかでも目を引くのは＜防風鈴＞1年生の桜、楡井、蘇枋、杉下に加え、憩いの場「喫茶ポトス」を切り盛りする橘ことは、さらに敵対チーム＜獅子頭連＞の兎耳山と十亀まで、メインキャラクターが大集結。旬の豪華キャストが揃い、画面全体に圧倒的な存在感。背面にはグラフィティ調で刻まれた ”WIND BREAKER” の文字が浮かび上がっている。
桜を始めとするキャラクターたちの壮絶アクションや、胸に迫る人間ドラマの片鱗も収められたカットも公開。
不良の巣窟と恐れられる風鈴高校の頂点を目指し、街の外からやってきた桜は、街を守る存在へと変貌を遂げた＜防風鈴＞の仲間たちと出会い、戸惑いながらも街を、仲間を守る闘いに身を投じていく。
公開された写真には、桜が出会う＜防風鈴＞の仲間たちの姿も。ケンカは弱いが、かっこいい強者のデータ収集が好きな情報通・楡井は、転校初日から桜の腕っぷしに興味津々。マル秘ノートにはあらゆる強者の情報が書き込まれ、桜についても記され始めている様子。
誰にでも優しく頭脳明晰だが、本心を見せないミステリアスな存在の蘇枋は、戦闘中の相手に冷ややかな表情を見せているカットも。カンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルで、劇中でどんな闘いを見せるのか期待が高まる。
長身を活かした圧倒的パワーを持つ学校一の荒くれ者の杉下は、特徴的な長髪をなびかせながら相手を床に叩きつける超パワープレイを披露。演じるJUNONにとっては演技もアクションも初挑戦となるが、その存在感はスクリーンを完全に支配する。
ことはが営む「喫茶ポトス」での、仲間たちとのひとときを収めた一枚も。桜が初めて真の仲間と呼べる存在を手にし、成長を遂げていく様子も垣間見える。
そんな＜防風鈴＞たちの前に立ちはだかるのは、力の絶対信仰を掲げる最凶集団＜獅子頭連＞。グリーンの学ランで統一された＜防風鈴＞とは対照的に、オレンジのスカジャンに身を包む彼らは、頭取・兎耳山を筆頭に武闘派揃い。兎耳山は強者を求め、＜防風鈴＞を手に入れようと焦がれるが、その笑顔の裏には悲痛な叫びが潜む。
副頭取・十亀は「弱い奴は獅子頭連には要らない」という冷徹な信条を忠実に貫き、桜との一騎打ちの死闘を繰り広げることに――。写真からも鬼気迫る対決の迫力が伝わり、期待が止まらない！
本作のアクションシーンでは、観る者を戦いの渦に巻き込む ”ウィンドアクション” を展開。風速25km／s超の疾走感あふれる描写と、圧倒的熱量で紡がれる青春ドラマの融合により、これまでにない新感覚の不良映画が誕生する。
疾風怒濤のアクションエンターテインメント『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、12月5日（金）全国公開！
（C）にいさとる／講談社 （C）2025「WIND BREAKER」製作委員会
☆公開された場面カットをまとめてチェック！（写真8点）＞＞＞
『WIND BREAKER』は、2021年にマガジンポケットで連載が開始されると、若い世代を中心に大きな反響を集め、翌年には「全国書店員が選んだおすすめコミック2022」受賞、24年には待望のTV アニメ化を果たし各配信サービスで視聴ランキング上位を席巻し、25年4月期には早くもTVアニメ第2期が放送され、連載開始からわずか4年で累計発行部数800万部を突破した大人気漫画。
監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎、脚本は『ハケンアニメ！』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が務める。
街を守る正義の不良軍団＜防風鈴＞キャストに主演・水上恒司をはじめ今、最も勢いに乗る若手俳優陣が大集結！
ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた風鈴高校1年・桜遥役に水上恒司、桜を真っ先に慕い、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦役に木戸大聖、頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルで右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役に綱啓永、風鈴高校のてっぺんである梅宮一を崇拝する荒くれものの杉下京太郎役に、本作が本格演技初挑戦となるBE：FIRST のJUNON。
風鈴高校3 年で四天王の1人、防風鈴きっての武闘派・柊登馬役に中沢元紀、風鈴高校のてっぺんを意味する総代を務める梅宮一役に上杉柊平が参戦。
風鈴高校がある東風商店街の一角に店を構える「喫茶ポスト」で働き、桜たちを日々見守る喫茶店員・橘ことは役に八木莉可子。
街を守る不良軍団＜防風鈴＞を狙う＜獅子頭連＞の頭取である兎耳山丁子役に山下幸輝、＜獅子頭連＞の副頭取で、兎耳山に忠実なナンバー2の十亀条役に濱尾ノリタカの出演が決定。
主題歌は、杉下役を務めるJUNONが所属するダンス＆ボーカルグループBE：FIRSTの『Stay Strong』。
プロデューサーにはSKY-HIとYaffleという最強の布陣を迎え、さらにJUNON自身も作詞に参加。拳を握る熱い男たちの想いを真っ直ぐに叩きつけるこの楽曲が、映画の熱気を頂点へと導く！
豪華キャスト陣が演じるメインキャラクターたちや、胸熱のドラマ、迫力のアクションを切り取った場面写真が到着！
なかでも目を引くのは＜防風鈴＞1年生の桜、楡井、蘇枋、杉下に加え、憩いの場「喫茶ポトス」を切り盛りする橘ことは、さらに敵対チーム＜獅子頭連＞の兎耳山と十亀まで、メインキャラクターが大集結。旬の豪華キャストが揃い、画面全体に圧倒的な存在感。背面にはグラフィティ調で刻まれた ”WIND BREAKER” の文字が浮かび上がっている。
桜を始めとするキャラクターたちの壮絶アクションや、胸に迫る人間ドラマの片鱗も収められたカットも公開。
不良の巣窟と恐れられる風鈴高校の頂点を目指し、街の外からやってきた桜は、街を守る存在へと変貌を遂げた＜防風鈴＞の仲間たちと出会い、戸惑いながらも街を、仲間を守る闘いに身を投じていく。
公開された写真には、桜が出会う＜防風鈴＞の仲間たちの姿も。ケンカは弱いが、かっこいい強者のデータ収集が好きな情報通・楡井は、転校初日から桜の腕っぷしに興味津々。マル秘ノートにはあらゆる強者の情報が書き込まれ、桜についても記され始めている様子。
誰にでも優しく頭脳明晰だが、本心を見せないミステリアスな存在の蘇枋は、戦闘中の相手に冷ややかな表情を見せているカットも。カンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルで、劇中でどんな闘いを見せるのか期待が高まる。
長身を活かした圧倒的パワーを持つ学校一の荒くれ者の杉下は、特徴的な長髪をなびかせながら相手を床に叩きつける超パワープレイを披露。演じるJUNONにとっては演技もアクションも初挑戦となるが、その存在感はスクリーンを完全に支配する。
ことはが営む「喫茶ポトス」での、仲間たちとのひとときを収めた一枚も。桜が初めて真の仲間と呼べる存在を手にし、成長を遂げていく様子も垣間見える。
そんな＜防風鈴＞たちの前に立ちはだかるのは、力の絶対信仰を掲げる最凶集団＜獅子頭連＞。グリーンの学ランで統一された＜防風鈴＞とは対照的に、オレンジのスカジャンに身を包む彼らは、頭取・兎耳山を筆頭に武闘派揃い。兎耳山は強者を求め、＜防風鈴＞を手に入れようと焦がれるが、その笑顔の裏には悲痛な叫びが潜む。
副頭取・十亀は「弱い奴は獅子頭連には要らない」という冷徹な信条を忠実に貫き、桜との一騎打ちの死闘を繰り広げることに――。写真からも鬼気迫る対決の迫力が伝わり、期待が止まらない！
本作のアクションシーンでは、観る者を戦いの渦に巻き込む ”ウィンドアクション” を展開。風速25km／s超の疾走感あふれる描写と、圧倒的熱量で紡がれる青春ドラマの融合により、これまでにない新感覚の不良映画が誕生する。
疾風怒濤のアクションエンターテインメント『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、12月5日（金）全国公開！
（C）にいさとる／講談社 （C）2025「WIND BREAKER」製作委員会