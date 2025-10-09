徳島市の公文書開示をめぐる控訴審判決で、高松高裁が市に対し黒塗り部分の公開を命じたことについて、徳島市の遠藤彰良市長は10月9日、「上告しない」方針を明らかにしました。（徳島市・遠藤彰良 市長）「上告はしません」裁判では、2017年12月に徳島市議が市の職員に対し、不当な働きかけをしたとする公文書を、徳島市議会の山本武生議員が開示請求したところ、大部分が黒塗りだったため、市に黒塗り部分の公開を求めていました