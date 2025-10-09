徳島市民病院の2024年度の会計決算は、人件費や物価の高騰で2億582万円あまりの赤字となりました。赤字となるのは、2017年度以来7年ぶりです。20204年度の徳島市民病院の会計決算は、医療サービスによる医療収入が入院や外来の患者が増えたことで、前の年度より5.4％増え、104億5702万円となりました。これにより病院の総収益は、0.1％増の118億747万円になっています。一方で、給与改定による医師や看護師の人件費が、前の