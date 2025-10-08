新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全８話）を毎週月曜夜８時から無料配信中。このたび、東京の渋谷と千駄ヶ谷に、『MISS KING / ミス・キング』の広告が掲出された。「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突