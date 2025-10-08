2025年2月に女性2人にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪に問われた元小学校講師の男に対し、徳島地裁は10月8日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。判決を受けたのは、徳島市名東町の元小学校講師の29歳の男です。起訴状などによりますと、被告の男は2025年2月、面識のない20代女性に対して後ろから抱き着き、下半身をさわるなどした、また別の20代女性にも後ろから抱き着き胸をもんだ上、倒れ込んだ状態でキ