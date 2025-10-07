あらゆる家事の中でも、とくにやるべきことが多いキッチン家事。調理から洗い物まで、なるべく効率よくラクに進めたいですよね。今回は、整理収納アドバイザーのminaさん（40代）に、キッチン家事で疲れないために収納で工夫していること教えてもらいました。キッチンは広さの割に意外とよく動く場所整理収納アドバイザー1級の資格を持つ、インスタグラマーのminaさん。夫と、高校、中学、小学校に通うお子さん3人で暮らしています