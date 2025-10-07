「ホロライブ」所属のVTuber・AZKiさんが、7日までに自身のチャンネルでホラーゲーム『バイオハザード HDリマスター』の実況を配信。ゲーム開始前から、なぜかAZKiさんとリスナーが「恐ろしい」と怯える一幕があった。【動画】名作ホラゲのタイトル画面に目を疑うような文字が（00：06：57ごろ）今年7月に『バイオハザード RE:2』をクリアしたAZKiさん。今回の配信では「シリーズの原点を触らないと！」という思いから、シリー