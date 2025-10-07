スウェーデン王立科学アカデミーは７日、２０２５年のノーベル物理学賞を、米国の３人に授与すると発表した。原子レベル以下の微小な世界を扱う「量子力学」での不思議な現象「トンネル効果」が、目で見える大きさの世界でも観測できることを実証し、次世代計算機「量子コンピューター」などの技術的な基礎を築いたことが評価された。受賞するのはカリフォルニア大バークレー校のジョン・クラーク博士、エール大のミシェル・デ