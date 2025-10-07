TVアニメ『ダンダダン』とコラージュアーティスト・河村康輔のコラボレーションが決定！ロングTシャツ3型とトートバッグ1型がナノ・ユニバースから登場する。☆スタイリッシュなグラフィカルデザインが楽しめるコラボグッズをチェック！（写真9点）＞＞＞ナノ・ユニバースより、2025年10月10日（金）よりTVアニメ『ダンダダン』と、コラージュアーティスト／グラフィックデザイナー／アートディレクターとして幅広く活躍するKosu